Christianstraße in Neumünster : Türkisches Kulturcafé: „Wo sollen wir sonst hin?“

Hier geht es zum 360-Grad-Rundgang durch die Christianstraße.

Besonderes Recherche-Projekt: Der 360-Grad-Rundgang durch die Christianstraße Spätestens seit der Flüchtlingskrise ist klar: Die Integration der Geflohenen stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Politiker machen sich Gedanken über eine deutsche Leitkultur. Doch uns interessiert: Wie funktioniert das multikulturelle Zusammenleben vor Ort? JournalistInnen von shz.de haben eine Woche lang in einem sozialen Brennpunkt recherchiert. Am Beispiel der Christianstraße in Neumünster soll hyperlokal über Integrationsherausforderungen und -lösungsansätze berichtet werden. Alle Artikel der Recherche finden Sie auf www.shz.de/christianstraße.

Ein Baugerüst umhüllt zurzeit die schmutzig-gelbe Fassade, an der die Farbe seit Jahren abblättert. Über dem Eingang steht kein Name, auch die schmutzigen Scheiben, durch die sich der Innenraum nur schemenhaft erahnen lässt, sind frei von Kennzeichnung oder Schmuck. Um eine einladende Außenwirkung scheint man nicht bemüht in dem – ja, was ist es eigentlich: ein Café, eine Kneipe? – an der Christianstraße Ecke Anscharstraße.

Wäre ich privat unterwegs, würde ich die Einrichtung nicht weiter beachten, bestenfalls kurz über die Gäste spekulieren: Viertelbewohner mit entsprechendem türkischen Migrationshintergrund vermutlich. Ich versuche, mir eine Situation vorzustellen, in der ich eintreten würde. Mir fällt genau eine ein: Die Redaktion schickt mich hierher, um einen Eindruck zu gewinnen. Das ist der Grund, warum ich jetzt vor dem Gebäude stehe.

Das einzige, was ich bisher über den Ort gehört habe: Es soll davor einmal eine ziemlich heftige Schlägerei gegeben haben, die die Gäste aber nicht weiter aus der Ruhe gebracht hat – angeblich. Ein Gerücht, typisch für den Eindruck, den viele Neumünsteraner von der Christianstraße als Ganzes haben.

Mein Plan, erst einmal den unauffälligen Beobachter zu spielen, geht sofort schief. Während ich, noch auf der Straße stehend, meinen ersten Eindruck festhalte, spricht mich ein Mann an. Dursun Bayram, 53 Jahre alt, ist der ehemalige Vorsitzende des Deutsch-Türkischen Kulturvereins – also kein Café, keine Kneipe. „Komm rein, trink einen Tee!“, lädt er mich ein. Drinnen ein mittelgroßer Raum, an den sich ein weiterer anschließt, jeweils etwa sechs Tische, die zur Hälfte besetzt sind, ausschließlich von Männern, rund zwei Dutzend insgesamt, größtenteils um die 50, 60 Jahre alt, und allesamt mit türkischen Hintergrund, wie ich erfahre. „Gerade ist nicht viel los“, meint Bayram. Neben dem Eingang ein Tresen. Die Einrichtung ist schlicht: abgegriffene Holzmöbel, an den Wänden das Bild einer Türkei-Flagge, ein großer Spiegel.

Gerade werde hier alles renoviert, erzählt mir Bayram: vom Dach über die Fassade bis zum Fußboden. „Du bist nicht gegen Erdogan, oder?“, fragt er mich gleich zu Beginn. Erdogan sei einzigartig auf der Welt. Wegen ihm respektiere man die Türkei. „Er ist kein Gott. Er macht auch kleine Fehler“, gesteht Bayram zu. Aber die seien zu vernachlässigen gegen seine großen Leistungen. Bei aller Schwärmerei akzeptiert Bayram aber auch, dass ich anderer Meinung bin. Ganz ähnlich sieht er es mit der Religion. Er selbst glaube an Gott und den Propheten, aber er schreibe niemandem etwas vor. „Ich biete dir Tee an, aber du musst ihn nicht trinken“, fasst er seine Einstellung zusammen.

Den Verein hat Bayram 1985 gegründet. Nach einigen Umzügen hat er seinen Sitz nun seit 20 Jahren in der Christianstraße. Er hat nur sieben Mitglieder, aber es treffe sich hier das ganze Viertel, so Bayram. Jeder sei willkommen. Außer Türken kämen manchmal Bulgaren oder Rumänen, aber fast nie ein Deutscher. Die Besucher trinken Tee oder Kaffee, der ein oder andere auch mal einen Raki, sie spielen Okey (eine Art türkisches Rommé), lesen Zeitung und unterhalten sich. „Hier können wir zuhause sein, unsere Mentalität leben. Wo sollen wir sonst hin? In Kneipen gibt es immer nur Bier. Hier können wir unseren Tee trinken.“ Den kann sich jeder leisten. 50 Cent kostet die Tasse. Ich bekommen ihn gratis. Ein Pressebonus? Wohl eher, weil ich ein neuer Gast bin. „Noch einen Tee?“ Gern.

Bei meinem ersten Versuch, ein Gespräch mit den Gästen zu beginnen, scheitere ich an der Sprachhürde. Der Mann, der über sein Kreuzworträtsel gebeugt ist, versteht kein Deutsch. Ich gehe vorbei an den Okey-Spielern und spreche einen anderen älteren Mann an. Gern unterhält er sich mit mir – dazu kommt er schließlich hierher. „Frag mich nicht über den Verein, frag mich, warum die Deutschen uns nicht wollen“, sagt er. „Ich bin seit 40 Jahren hier. Wir haben Deutschland aufgebaut.“ Die Verbitterung spürt man trotz seiner freundlichen Umgänglichkeit.

Eine Frau tritt durch die Eingangstür, schaut sich suchend um, spricht mit dem Mann hinterm Tresen und geht kurz darauf wieder. „Nein, Frauen, kommen nicht hierher“, sagt mein Gesprächspartner. Hauptsächlich Rentner und solche, die kurz davor stehen, so wie er. Man kennt sich seit Jahren, weiß über die Familienverhältnisse der anderen, den kranken Vater - eine eingeschworene Gesellschaft, kann man sagen.

Als ich mich verabschiede, sagt mir jemand: „Komm nicht hierher, um zu schreiben. Komm, um dich zu unterhalten, uns kennenzulernen.“ Und ich komme mir vermessen vor, etwas über den Verein und die Menschen in der Christianstraße sagen zu wollen nach nur einem kurzen Nachmittag. Aber ihre Tür steht offen. Jeden Tag von 10 bis 22 Uhr.

von Sven Raschke

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:34 Uhr