Christianstraße in Neumünster : Politik im Viertel der Nichtwähler

Neumünster | Im Vicelinviertel liegt traditionell das Wahllokal mit der der niedrigsten Wahlbeteiligung landesweit. Nur knapp 25 Prozent gingen zur Landtagswahl im Mai. Und ginge es nach ihnen, wäre die SPD die stärkste Kraft, dann die CDU. Und weit über dem Landesschnitt liegt das Ergebnis der AfD. 13,1 Prozent – das sind 67 Wähler – gaben den Rechtspopulisten ihre Zweitstimme.

Besonderes Recherche-Projekt: Der 360-Grad-Rundgang durch die Christianstraße Spätestens seit der Flüchtlingskrise ist klar: Die Integration der Geflohenen stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Politiker machen sich Gedanken über eine deutsche Leitkultur. Doch uns interessiert: Wie funktioniert das multikulturelle Zusammenleben vor Ort? JournalistInnen von shz.de haben eine Woche lang in einem sozialen Brennpunkt recherchiert. Am Beispiel der Christianstraße in Neumünster soll hyperlokal über Integrationsherausforderungen und -lösungsansätze berichtet werden. Alle Artikel der Recherche finden Sie auf www.shz.de/christianstraße.

Gero Walther schreibt das gute AfD-Ergebnis den Protestwählern zu. Der Lokalpolitiker macht Politik ausgerechnet im Viertel der Nichtwähler. Er ist Mitglied des lokalen „Bündnis für Bürger“ (BfB), das bei Kommunalwahlen antritt. Das Büro des Bündnisses liegt in einem Eckhaus, gegenüber ein Orient-Supermarkt und eine türkische Teestube. Doch die Lage ist nicht politisch gewählt. „Es ist ein bezahlbarer Büroraum und möglichst zentral“, sagt der 57-Jährige. Jeden Montag treffen sich die Mitglieder des BfB in dem hellen Raum. „Es sind sehr lokale Themen, über die wir reden“, erklärt Walther. „Über unsinnige Buslinienführung oder den Bau von Kreisverkehren.“

Doch warum wählen in dem Viertel, in dem es so viele politische Baustellen gibt, so wenige Menschen? Die Christianstraße hat immerhin 574 Wahlberechtigte über 16 Jahren. „Die Wahlbeteiligung ist ja in der gesamten politischen Landschaft von Desinteresse geprägt“, erklärt der Gero Walther.

von Mira Nagar

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:39 Uhr