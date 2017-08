Christianstraße in Neumünster : Migrationsberaterin: „Meine Paradedisziplin sind Hände und Füße“

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Norden 1 von 1

Neumünster | Der Arbeitsplatz von Lisa Matthiesen ist nüchtern eingerichtet: Auf dem Tisch stehen Computer und Telefon, daneben ein Tacker, Tesafilm und Postits. Dahinter werden in einem halbhohen Regal Akten fein säuberlich geordnet. Ein scheinbar ganz normales Büro. Im Mittelpunkt stehen zwei knallrote Stühle. Doch wer hier Platz nimmt, will keine Baufinanzierung durchrechnen oder seine Adresse ändern. Wer hier Platz nimmt, braucht Hilfe. Hilfe dabei, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Da kommt Lisa Matthiesen ins Spiel. Sie ist Migrationsberaterin beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) und arbeitet in der Christianstraße.

Dass die beiden roten Stühle wie jetzt leer sind, kommt selten vor. Die 29-Jährige arbeitet zwar erst seit drei Monaten in der Christianstraße, doch es hat sich herumgesprochen, dass die Frau mit den roten Haaren für jeden ein offenes Ohr hat und mit Rat und Tat unter die Arme greift. Häufig reichen die 38,5 Stunden Arbeitszeit in der Woche dafür nicht mehr aus.

Telefonate als Königsdisziplin der deutschen Sprache

Gerade erst war eine junge Polin mit zwei kleinen Kindern bei Lisa Matthiesen. Die Frau hat sich von ihrem Mann getrennt, ist wohnungslos. Sie musste ihren Job kündigen, weil sich sonst niemand um die Kinder kümmern kann. Matthiesen spricht von einem besonders prekären Fall. Die Polin spricht nur ein paar Brocken Deutsch, steht aber vor einem Berg von Problemen. Ein Plan muss her. Oberste Priorität hat die Wohnungssuche. Doch bevor das Sozialamt eine neue Bleibe vermitteln kann, müssen noch Papiere beschafft werden. Zum Beispiel eine Bestätigung, dass die junge Frau nicht mehr arbeitet. Ein Telefonat wird nötig „ die Königsdiziplin der deutschen Sprache, erklärt Matthiesen. „Ich rufen jetzt Arbeitgeber an“, versucht die Migrationsberaterin der Polin klar zu machen, indem sie selbst falsches Deutsch spricht. Aber das sei einfacher so. „An Subjekt, Prädikat, Objekt ist hier meistens nicht zu denken. Hände und Füße sind meine Paradedisziplin.“

Das Telefonat mit dem einstigen Arbeitgeber der Polin verläuft erfolgreich. Jetzt könnte es alles ganz schnell gehen, vielleicht kann die kleine Familie schon am nächsten Tag in eine neue Wohnung ziehen. Ein Erfolgserlebnis. Die Erleichterung ist allen anzumerken.

Lisa Matthiesen managt die Integration

Doch es sind nicht nur akute Notsituationen, in denen Matthiesen hilft. Oft kommen die Menschen wieder. Denn wo ein Problem ist, da stecken meist noch andere dahinter. Dann wird aus der akuten Hilfe „Case Management“. So nennt das das DRK, wenn jemand langfristig Unterstützung sucht. Dann wird eine Akte angelegt und Matthiesen stellt ihren Klienten - wie sie sie selbst nennt - viele Fragen: Was sind die Ziele? Welcher Job wäre denkbar? Wie wäre es mit einem Sprachkurs? Matthiesen will Wege und Strukturen aufzeigen. „Und auch wenn man eigentlich manchmal lieber nur weinen würde, ist bei mir immer auch ein bisschen Spaß dabei.“

Matthiesen sagt Sätze wie: „Wenn das Leben dir dauerhaft Zitronen gibt, kann man trotzdem irgendwie Limonade daraus machen.“ Statt von Problemen redet sie von Herausforderungen. Die Migrationsberaterin scheint nie den Glauben an das Gute zu verlieren. Oder? „Nein.“

Lösungen werden nicht auf dem Silbertablett präsentiert

Dabei weiß Matthiesen, dass es auch viele Probleme gibt. Sie weiß, dass es nicht alle schaffen, sich in Deutschland zu integrieren. Die junge Frau ist Optimistin, aber auch Realistin. Von etwa 100 Klienten bekomme sie 70 nicht richtig zu fassen. „Die kommen immer mal wieder, aber haben keinen richtigen Plan.“ Doch Zeit um sich darüber zu ärgern, hat Matthiesen nicht. Sie lamentiert nicht, sie packt an. Die Migrationsberaterin will Impulse geben, aber keine Lösungen auf dem Silbertablett präsentieren. „Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und jedes Problem hat seine Wurzel. Und wenn die Wurzel nur ist, dass man sich entschieden hat, von einem Land in ein anderes zu wechseln. Man macht eine Entscheidung und die hat eine Konsequenz.“ Das ist Matthiesen wichtig. Das müssen ihre Klienten verstehen.

Deshalb konzentriert sich Matthiesen besonders auf die 30 Klienten, die immer wieder zu ihren Sitzungen kommen. „Ich bin zufrieden, wenn die Klienten verstanden haben, dass sie in einem System leben. Und dass in diesem System Menschen arbeiten, die ihnen nichts Böses wollen. Sondern dass die Leute auch nur nach Regeln spielen, die ihnen auferlegt wurden.“

Bleibt die Sprachbarriere. Oft hört Lisa Matthiesen vorgeschobene Gründe, weshalb es noch mit dem Deutschen hapert. „Das ist wie bei uns mit dem Sport. Mir fallen auch immer 1000 Gründe ein, warum es gerade nicht passt.“ Doch spätestens, wenn die Kinder besser Deutsch sprechen als ihre Eltern, hat die Migrationsberaterin ein überzeugendes Argument: „Wer will schon, dass der 16-jährige Sohn das Gespräch mit dem Lehrer dolmetschen muss. Da wird man ja an der Nase herumgeführt. Das will eigentlich keiner.“

„Und wo lerne ich jetzt Deutsche kennen?“

Einige von Matthiesens Klienten haben schon einen Integrationskurs bestanden. Doch damit ist ihre Beratung nicht am Ende. „Die fragen mich dann immer: Und wo lerne ich jetzt Deutsche kennen? Es heißt doch immer, in Deutschland gibt es die Willkommenskultur.“ Matthiesen schickt sie dann gerne zur Feuerwehr oder zum Sportverein. Doch dabei wird häufig deutlich: Statt Integration findet in Deutschland eher Assimilation statt. „Die Hinbewegung zum deutschen, bürokratischen System wird gewünscht“, erklärt Matthiesen. Von den Leuten werde erwartet, dass sie sich selbst verlieren. Darin sieht die Migrationsberaterin ein riesiges Problem. „Ich selbst leite zur Assilmilation an. Weil wenn ich das nicht tun würde, würden sie sich darauf ausruhen.“ Aber eigentlich sei das der falsche Weg.

Eine Lösung für dieses Dilemma hat Matthiesen noch nicht. „Ich stelle mir jeden Tag diese Frage.“ Wichtig sei, dass auch die Deutschen die Situation mehr reflektieren. „Wir laufen immer alle ganz verbittert rum und sagen wir haben so viele Sorgen. Aber im Endeffekt befinden wir uns in einem abgesicherten System, haben aber wahnsinnige Angst davor, dass da jetzt jemand kommt, der uns einen Teil dieses Systems streitig machen will.“ Wenn sich Matthiesen etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass jeder Jugendliche eine Afrikareise machen sollte. Dann gebe es mehr Verständnis für die Probleme dieser Welt, glaubt Matthiesen - und der ein oder andere würde auch seine Meinung über die Christianstraße ändern.

So war es auch selbst bei Matthiesen, die selbst in Neumünster aufwuchs: „Früher war die Christianstraße für mich die Straße, in der mal jemand erschossen wurde. Heute ist sie für mich das Herz von Neumünster. Eine Straße, in der viele Menschen mit vielen Hoffnungen leben, aber mit relativ schwierigen Lebensumständen. Ich versuche, ihnen dabei unter die Arme zu greifen.“

