Christianstraße in Neumünster : Kunden im Sozialkaufhaus – keine zweite Wahl

Neumünster | Wenn bei Andrea Storke der Laden brummt, dann freut sich ein kleiner Teil ihres Herzens nur bedingt. Als Leiterin des Sozialkaufhauses in der Christianstraße freut sie sich für ihre Mitarbeiter und dass sie wohl ein gutes Angebot präsentieren. Aber es spiegelt auch die Situation der Gesellschaft wider. Immer mehr Menschen kommen mit dem, was sie verdienen, nicht mehr aus. Sie können es sich nicht leisten in einem Kaufhaus mit Neuware einzukaufen. 2006 wurde das Kaufhaus auf zwei Stockwerken durch die Diakonie Altholstein gegründet. Von außen bekannt ist vielen Passanten der „Anziehungspunkt“, in dem es im Erdgeschoss eine große Auswahl an Bekleidung und Schuhen aller Art gibt. In der ersten Etage geht es zum Möbel- und Haushaltswarenbereich.

Einkaufen mit Erlebnis

Auf den ersten Blick glaubt man sich in einem Kaufhaus mit neuem Warenangebot. Etwas konservativ in der Auswahl, aber sonst alles, was der Mensch für die Wohnungseinrichtung braucht. Genau dieser Eindruck ist ein wichtiger Aspekt für Storke und ihr Team. „Das ist der Gedanke hinter unserem Sozialkaufhaus. Es soll auch ein Einkaufserlebnis hier geben“, erklärt sie das Konzept. „Die Menschen wollen keine Almosen. Es fühlt sich eben anders an, wenn man etwas kaufen kann, auch wenn der Preis niedrig ist.“

Gleich vorne im Eingangsbereich schaut man über das große Angebot, das ansprechend präsentiert ist. Hier Vitrinen mit Porzellan, links stehen Esszimmer-Ausstattungen, rechts um folgt die Polsterabteilung, im hinteren Bereich Schlafzimmer und Weißwaren mit Elektrogeräten und Badezimmerarmaturen. Dazwischen Kleinzeugs von der Gardine bis zum Blumentopf. Vom Stuhl für fünf Euro bis zur makellosen Echt-Leder-Garnitur für 150 Euro ist alles dabei.

Das Sozialkaufhaus profitiert davon, dass viele Gegenstände aus gut situierten, gepflegten Haushalten kommen. Aber manchmal beißen sich auch Angebot und Nachfrage, denn gut erhalten heißt ja nicht ganz modern. Mit dem Einrichtungsstil vergangener Tage mag sich nicht jeder eindecken. Auch die Spieleauswahl zeigt das veränderte Konsumverhalten. Viele Brettspiele werden in Konsolen- und Computerzeiten zu Ladenhütern. „Weiße Ware ist immer begehrt“, erklärt Andrea Storke die Renner. Und schon die zweite Kundin fragt an diesem Morgen nach Bettdecken. Jeder Neumünsteraner kann kostenlos seine Dinge anbieten und von dem Fahrdienst abholen lassen. In den Verkauf gehen sie aber erst nach einer Begutachtung und Reinigung.

Projekt von Jobcenter und Diakonie

Damit die Sachen tiptop aussehen, gibt es die Holzwerkstatt und die Textilaufbereitung. Hier werden sie nicht nur gereinigt, sondern auch geschliffen und gestrichen. Das Team ist mit insgesamt 55 Mitarbeitern erstaunlich groß. Aber hier zeigt sich die zweite soziale Säule. Das Kaufhaus ist auch ein gemeinsames Projekt vom Jobcenter in Neumünster mit der Diakonie. Langzeitarbeitslose bekommen hier die Möglichkeit, erste Schritte Richtung Arbeitsmarkt zu unternehmen. In den mindestens sechs Monaten ihrer Maßnahme werden sie behutsam in den Job eingeführt und können dann ihre Talente in den fünf Bereichen Fahrdienst, Werkstatt, Verkauf, Lager oder Textilaufbereitung einsetzen.

Es gibt auch eine andere Sorte Kunde, die andere Anliegen mit dem Kauf verbinden. Sie sind auf der Suche nach nostalgischen Stücken, schätzen die Wertarbeit vergangener Tage oder mögen das, was man heute Shabby Chic nennt. Jeder darf hier kaufen, aber genau für diese Gruppe wurde das Zwei-Preis-System erfunden. Fettgedruckt stehen die Preise für die Inhaber der Diakonie-Karte. Sie sind günstiger, als der kleiner gedruckte Preis dadrunter.

Die Diakonie-Karte bekommen jene, die ihr mageres Einkommen in unterschiedlichen Formen nachweisen können. Richtwert ist nicht der Hartz 4-Satz. „Es gibt viele Nicht-Hartz-4-Bezieher, die dennoch über sehr wenig Geld verfügen“, weiß Andrea Storke aus ihrer täglichen Begegnung. „Menschen, die knapp über den Regelsätzen liegen, verarmte Rentner und die, die auch aus Scham versuchen, sich selber über Wasser zu halten.“

Die Kundschaft verändert sich

In den elf Jahren des Kaufhauses hat sich auch das Publikum gewandelt. „Schon immer hatten wir traditionell viele Kunden aus der Christianstraße und dem Vicelinviertel“, so die 56-Jährige. Alle Nationen sind hier vertreten. Mit der großen Flüchtlingswelle ist der Kundenstamm größer geworden und der Umgang schwieriger. „Es hapert an der Sprache, denn viele Flüchtlinge sprechen natürlich kein Deutsch und oft auch kein Englisch.“ Sie bemerkt auch am Verhalten ihrer Kunden, wie sich die Gesellschaft verändert. „Viele bringen einen großen Rucksack an Problemen mit. Sie sind vom Leben gezeichnet und einige müssen diesen Frust hier ablassen.“ Nicht immer ganz einfach auszuhalten, für ihre Mitarbeiter, die selber manchmal noch sehr verunsichert sind. Nur gut, dass das die Ausnahmen sind. Und nun muss sie weiter, die nächste Ladung Möbel wartet.

von Alexandra Brosowski

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:37 Uhr