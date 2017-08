Christianstraße in Neumünster : Arbeitsvermittlerin: „Man muss auch arbeiten wollen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Mira Nagar 1 von 1

Neumünster | Eine so kleinteilige Arbeitslosenstatistik gibt es nicht, als dass man eine Quote nur für die Christianstraße nennen könnte. Aber besonders gut wird sie wohl nicht sein. Immer wieder hört man: In dem Viertel gibt es überdurchschnittlich viele Arbeitslose. Einige Familien leben schon seit Generationen von staatlicher Unterstützung. Eine Frau sagt hinter vorgehaltener Hand: Die Kinder hier haben nicht wirklich eine Chance. Armut vererbt sich genauso wie Reichtum.

Einige Arbeiter bessern sich ihre Situation durch Jobs auf. Elzbieta Pawlikowska vermittelt Zeitarbeit - das helle Büro der Convent-Personalvermittlung liegt direkt in der Christianstraße und wirbt mit Plakaten für Aushilfstätigkeiten. An der Wand hängen die bekannten Schwarz-Weiß-Fotos von Arbeitern in New York, die in schwindelerregender Höhe an Hochhäusern bauen.

Besonderes Recherche-Projekt: Der 360-Grad-Rundgang durch die Christianstraße Spätestens seit der Flüchtlingskrise ist klar: Die Integration der Geflohenen stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Politiker machen sich Gedanken über eine deutsche Leitkultur. Doch uns interessiert: Wie funktioniert das multikulturelle Zusammenleben vor Ort? JournalistInnen von shz.de haben eine Woche lang in einem sozialen Brennpunkt recherchiert. Am Beispiel der Christianstraße in Neumünster soll hyperlokal über Integrationsherausforderungen und -lösungsansätze berichtet werden. Alle Artikel der Recherche finden Sie auf www.shz.de/christianstraße.

Pawlikowska hat in diesem Büro selbst ihren ersten Job in Deutschland gefunden - nach einer längeren Kinderpause. Sie hat in Polen ihr Abitur auf Deutsch gemacht, die B1-Prüfung bestanden und sieht sich selbst als gutes Beispiel für Integration. „Dies ist meine erste Anstellung in Deutschland“, sagt sie. „Das wichtigste sind Grundkenntnisse in Deutsch, ein guter Eindruck – und man muss auch arbeiten wollen.“ Gute Chancen habe man zum Beispiel mit einem Gabelstaplerführerschein.

Viele, die bei ihr nach einem Job fragen, seien Ausländer. Und so ist auch eine der ersten Fragen auf dem Formular zur Registrierung bei der Jobvermittlung die nach der Arbeitserlaubnis. Besonders bei Deutschen habe Pawlikowska aber gemerkt: Die würden einige Jobs nicht wollen, weil sie zu weit oder zu schwer seien.

Seit einige große Firmen wie die AEG aus Neumünster verschwunden sind, fielen auch viele Jobs weg. Und so vermittelt die Zeitarbeitsfirma auch in andere Städte. Und die Schichten beginnen meist früh. Sehr früh. So soll es am anderen Ende der Straße einen Ort geben, wo fast noch in der Nacht die bulgarischen Handwerker eingesammelt und zu ihren Stellen gefahren werden. „Handwerkerstrich“, nennt das eine Frau. Aber auch nur hinter vorgehaltener Hand.

von Mira Nagar

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:39 Uhr