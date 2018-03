Veranstaltungen : Theater, Konzert oder Party: Das sind unsere Wochenend-Tipps für SH und HH

Am kommenden Wochenende noch nichts vor? Hier sind unsere Event-Tipps für Schleswig-Holstein und Hamburg.

von Finn-Ole Schröder

22. März 2018, 17:25 Uhr

Event-Tipps für Freitag, den 23. März 2018

Poesie – 5. Sinfoniekonzert, Rendsburg: Stadttheater, Beginn 19 Uhr

Das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester lässt Johannes Brahms Violinkonzert erklingen. Brahms war ein musikalischer Vermittler zwischen Klassik und Romantik. 1883 schrieb er mit 50 Jahren seine dritte Sinfonie. Hier gibt es noch Tickets.

Poetry Slam, Preetz: Haus der Diakonie, Beginn 19.30 Uhr

Bei einem Poetry Slam tragen Poeten innerhalb einer bestimmten Zeit selbstgeschriebene Texte vor. Wichtig dabei ist, dass der Auftritt eine bewusste Selbstinszenierung des Vortragenden ist. Das Publikum kürt am Ende den Sieger.



Event-Tipps für Samstag, den 24. März 2018

Das Dschungelbuch, Flensburg: Stadttheater, Beginn 16 Uhr

Das Tanztheater von Katharina Torwesten erzählt die Geschichte des Menschenjungen Mogli, der im Dschungel von Wölfen gefunden und in ihr Rudel aufgenommen wird. Vor allem der Bär Balu und der Panther Baghira nehmen sich seiner an und helfen dem Kind, das Leben im Urwald zu bestreiten. Hier gibt es noch Tickets.

Foto: Schleswig-Holstein-Landestheater

Brückenkonzert, Kiel: Petruskirche, Beginn 16 Uhr

Das 2008 in Berlin gegründete Ensemble „Trio con Spirito“ besteht aus Klavier, Violoncello und Violine. Die drei Musiker nahmen an mehreren Wettbewerben teil und gewannen zahlreiche Preise. Am Samstag werden sie unter anderem das Klaviertrio „a-Moll op. 50“ von Peter Tschaikowski darbieten. Der Eintritt ist frei.

D'Artagnan, Hamburg: Knust, Beginn 20 Uhr

Der Name der deutschen Folk-Rock-Band aus Nürnberg leitet sich von der historischen Figur D'Artgnan ab, die als Hauptfigur der drei Musketiere berühmt wurde. Die Band spielt volkstümliche Musik und betitelt ihren Stil selbst als „Musketier-Rock“. Hier gibt es noch Tickets.

Ulla Meinecke, Schleswig: Heimat – Raum für Unterhaltung, Beginn 20 Uhr

Seit über 30 Jahren ist Ulla Meinecke eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. In ihren Texten reflektiert sie die Mysterien des Alltags. Hier gibt es noch Tickets.

Foto: imago/Andreas Weihs

Magie25 Live, Eckernförde: Carls-Showpalast, Beginn 20.30 Uhr

Die Coverband Magie25 ist wieder zu Gast im „Carls“. Im Big-Band-Pop-Sound spielt die Gruppe Tanz- und Partymusik im Bereich Rock, Funk und Soul. Unter anderem sind Songs von Joe Cocker, Tina Turner und Gloria Estefan dabei. Hier gibt es noch Tickets.



Event-Tipps für Sonntag, den 25. März 2018

Peter Pan – Das Nimmerlandmusical, Eckernförde: Stadthalle, Beginn 15 Uhr

Das „Theater Lichtermeer“ präsentiert die Geschichte um den Jungen, der nicht erwachsen werden möchte. Die Reise durch das Nimmerland thematisiert den Konflikt zwischen Peter Pan, Wendy und der Fee Tinkerbell und dem Piraten Capt'n Hook. Hier gibt es noch Tickets.

Harry Styles, Hamburg: Barclaycard Arena, Beginn 19.45 Uhr

Der britische Popsänger wurde als Mitglieder der Boygroup „One Direction“ bekannt. Mittlerweile ist jeder der fünf Jungs als Solo-Künstler unterwegs. Mit dem Song „Sign of the Times“ schuf Harry Styles 2017 einen Welthit, mit dem er in den USA und im Vereinigten Königreich Platin-Status erreichte. Hier gibt es noch Tickets.

