Unwetter im Norden : Schwere Gewitter ziehen über SH und Hamburg - Verkehrsbehinderungen auf A7

Schwere Gewitter sind am Dienstagmorgen über Norddeutschland gezogen. Starkregen hat den morgendlichen Berufsverkehr auf der A7 bei Hamburg behindert. Die Autos hätten wegen der schwierigen Straßenverhältnisse besonders langsam fahren müssen, sagte ein Polizeisprecher. Wegen eines liegengebliebenen Fahrzeugs sei es gegen 6.30 Uhr bei Hamburg-Stellingen zu einem Auffahrunfall gekommen, als ein anderes Fahrzeug ausweichen wollte und einem anderen Wagen auffuhr. Es kam zu kilometerlangen Staus.

In Nahe im Kreis Segeberg schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie ein Polizeisprecher sagte. Menschen wurden nicht verletzt.

Im Kreis Pinneberg standen mehrere Keller und Straßen unter Wasser. Auch in Hamburg-Schnelsen schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Feuer sei jedoch nicht ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 08:42 Uhr