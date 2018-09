Flughafen Hartenholm : Zwei Fallschirmspringer bei Tandemsprung in Wald gestürzt – stundenlange Rettungsaktion

Der Einsatz in dem unwegsamen Waldgelände gestaltete sich für die Rettungskräfte schwierig.

von Daniel Friederichs

27. September 2018, 18:57 Uhr

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Fallschirmspringer bei einem Tandemsprung nahe des Flughafens Hartenholm im Kreis Segeberg in einem hohen Baumgipfel verunglückt. Der erfahrene 50-jährige Fallschirmspringer und seine 66-jährige Sprungpartnerin aus Hamburg seien am Donnerstag wegen stärkerer Windböen bei der Landung in einen Baum geweht worden, teilte die Polizei mit. Der Fallschirm blieb in einem hohen Nadelbaum mit den beiden Springern hängen.

Der Einsatz gestaltete sich für die Rettungskräfte schwierig: In dem unwegsamen Waldgelände konnte weder eine Drehleiter noch der Hubrettungsmast der Feuerwehr zum Einsatz kommen. Die angeforderten Höhenretter der Feuerwehr seilten zuerst die Frau (Gastspringerin) und anschließend den Mann aus 16 bis 20 Metern Höhe ab. Die Rettungsaktion dauerte über zwei Stunden. Vorsichtshalber hatte die Feuerwehr Kaltenkirchen ein Sprungkissen im Wald an der Unglücksstelle aufgebaut, falls bei der Rettung etwas schief laufen sollte. Die beiden Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

(mit dpa)

