Eidelstedter Bahnhof : Zwei 15-Jährige von Pkw erfasst

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Beide Jugendlichen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

von Joto

02. September 2018, 10:01 Uhr

Hamburg | Am Sonnabendabend wurden zwei 15-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Eidelstedt von einem PKW erfasst und zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte gegen 21:23 Uhr zu der Kreuzung Pinneberger Chaussee/ Johann-Schmidt-Straße am Bahnhof Eidelstedt-Zentrum alarmiert.

Dort hatte ein Ford aus bisher ungeklärten Gründen zwei 15-Jährige erfasst. Beide Jugendliche wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beamte des Verkehrsunfalldienstes sicherten Spuren, befragten Zeugen und dokumentierten die Schäden an Front- und Fahrertür-Scheibe des Fords.

Die Pinneberger Chaussee musste für die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

