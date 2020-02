Kieler Jamaika-Regierung protestiert : Zu wenig Geld vom Bund: Vor allem Länder sollen für Ganztagsschule zahlen

Kommentar von Henning Baethge: Jeder soll die Hälfte zahlen Bildungspolitik ist Ländersache. Daher sind die Bundesländer für den Ausbau der immer stärker nachgefragten Ganztagsschulangebote zuständig – und natürlich auch für deren Bezahlung. Insofern wirkt es seltsam, wenn die schleswig-holsteinischen Ministerinnen für Finanzen und Bildung und der Minister für Soziales unisono den Bund für die Ausweitung der Ganztagsschulen zur Kasse bitten wollen. Einerseits. Andererseits: Wenn die große Koalition sich jetzt in die Angelegenheiten der Länder einmischt und bis zum Jahr 2025 gleich einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder einführen will, dann darf sie sich über Proteste aus den Ländern nicht wundern. Und noch weniger über Geldforderungen. Wer bestellt, bezahlt – das ist nun mal eine einleuchtende Regel, die auch in den föderalen Finanzbeziehungen gelten muss. Und weil so im Streit um den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz sowohl der Bund als auch die Länder ein gutes Argument auf ihrer Seite haben, liegt die salomonische Lösung zum Beilegen des Konflikts auf der Hand: Jeder zahlt die Hälfte der entstehenden Kosten. Für die Investitionen schlägt die Kieler Finanzministerin Monika Heinold genau das vor. Für die laufenden Betriebskosten sollte das gleiche gelten.