Getreide- und Gemüseanbau in SH : Zu nass und zu kalt – Die Ernte 2018 ist im Eimer

Erdbeeren und Spargel gibt es später, die Getreidefelder sind zu nass: Selten war die Vorfreude auf die Ernte so gering.

von Kay Müller

30. April 2018, 08:35 Uhr

Altenholz | Richard Hoene will nicht jammern. Dabei hätte der 58-jährige Landwirt aus Altenholz bei Kiel jede Menge Grund dazu. Wie die meisten Bauern hat er immer noch nicht die gesamte Aussaat für den Sommer im Boden. „Und was wir nicht säen, können wir auch nicht ernten.“ Schuld ist das Wetter. Nicht nur der Herbst sei extrem nass gewesen, sondern auch das Frühjahr: „Wir haben jetzt schon die Niederschlagsmengen, die wir sonst im ganzen ersten Halbjahr haben. Und die Böden waren vom Herbst noch so nass, dass sie das Wasser nicht aufnehmen konnten“, sagt Hoene.

Wie hoch die Ausfälle seien werden – das weiß er nicht. „Aber eines können wir schon jetzt sagen: Die Ernte wird schlechter als im vergangenen Jahr“, sagt die Sprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen. Landesweit sei die Aussaat und damit auch die Ernte im Rückstand. „Eigentlich ist es jetzt auch schon zu spät, Sommergetreide zu säen, aber manche Landwirte versuchen es dennoch, weil der Handel das Saatgut nur bedingt zurücknimmt. Wieder andere steigen lieber auf Mais um, der erst später gepflanzt wird.“

Aktuell sind die Weltmarktpreise für Brotweizen schon unter Vorjahresniveau, die für Raps sogar deutlich. „Es ist aber gut möglich, dass die Preise für Weizen bis zum Herbst nochmal anziehen“, sagt Rixen.

Für den Verbraucher heißt es: Warten. Die ersten Erdbeeren aus dem Norden wird es frühestens nächste Woche geben, wie teuer sie sein werden, ist noch unklar, sagen die Obstbauern. Der erste Spargel ist schon da, aber auch nicht ganz günstig. Richard Hoene hat am Wochenende seinen Hofladen geöffnet. „Ich hatte jeden Tag 30 Anrufe von Kunden, die heiß auf den Spargel sind. Aber ich kann auch nur das verkaufen, was ich habe.“ Hoene hofft wie andere Bauern auf trockeneres Wetter. „Wir müssen halt mit dem klar kommen, was wir haben.“ Genau, Hoene will ja nicht jammern.