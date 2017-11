Happy Birthday! : Zehn Jahre Onlineredaktion: Unsere besten Geschichten, unsere ersten Posts

von Mira Nagar

erstellt am 03.Nov.2017 | 17:36 Uhr

Wer in alten Fotoalben aus den 1990er Jahren blättert, kennt sicher das Gefühl zwischen Nostalgie und immer wieder aufkommender Peinlichkeit. Sah man so wirklich mal aus? Und meinte man das ernst? Seit dem Jahr 1998 gibt es die Seite shz.de und aus der sehr weißen und ladefreundlichen Seite mit maritimen Logos und Gästebuch hat sich in 20 Jahren das größte Nachrichtenportal in Schleswig-Holstein entwickelt.

Es gab 2000/2001 eine Onlineredaktion, die in der Dotcom-Krise dann aber wieder abgeschafft wurde. Die Nachrichten liefen zunächst hauptsächlich über automatisierte Feeds ein. Seit November 2004 gibt es auf shz.de die Zeitung im ePaper. Seit 2005 gab es dann die ersten großen Schritte in Richtung Redaktion: Volontär Alexander Zollondz betreute das Portal redaktionell und erstellte auch eigene Onlineinhalte, zum Beispiel Videos und Blogs. „Es gab mehrere Leuchtturmprojekte“, erinnert sich Zollondz. Zum Beispiel reiste ein Redakteur um die Welt und besuchte Schleswig-Holsteiner. In einem Tagebuch wurden die Begegnungen online festgehalten. Im November 2007 wurde dann die vierköpfige Onlineredaktion gegründet, die das Portal aktuell im Schichtsystem betreute.

Elf Geschichten aus zehn Jahren - und ein Ausblick

Schleswig-Holstein, es wir nie langweilig mit dir. Wir haben eine kleine Auswahl aus ganz verschiedenen Geschichten der letzten zehn Jahre getroffen, die die Onlineredaktion begleitetet hat: Polit-Affären, der Rockerkrieg, Stürme, ein Pferd auf dem Flur oder die Arbeit der Seenotretter vor Helgoland. Wir hätten glatt noch mehr in Erinnerungen schwelgen können. Doch wir wollen auch vorausschauen. Was bringt der Onlinejournalismus der Zukunft? Einen kleinen Ausblick auf 2018 wagen wir hier.

2007: Wie alles begann „Schneller, aktueller, übersichtlicher - so präsentiert sich ab sofort der Online-Auftritt des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z). Mit zahlreichen Möglichkeiten wie Stadtspeicherfunktion, Veranstaltungskalendern und Leserkommentaren wollen wir Journalismus nicht nur für den Leser, sondern mit dem Leser betreiben“, so begann am 4. November 2007 die neue Onlineredaktion von shz.de. Die Seite shz.de gab es schon vor November 2007 - doch von nun an wurde sie durch eine vierköpfige Redaktion aktualisiert. Mit der neuen Onlineseite begann auch die Diskussion der Kannibalisierung. „Zeitung und Internet werden vielfach als Konkurrenz betrachtet. Verdrängt das digitale Medium das gedruckte Wort?“, fragte Chefredakteur Stephan Richter zum Start der Onlineredaktion. Immerhin verschenkt der Verlag im Internet das, was er eigentlich verkaufen möchte. „Am Ende wird sich die Wahrheit über Sinn, Segen und Fortschritt des Internets zwischen den Kulturoptimisten und den -pessimisten bewegen. Die Brücke zur Aufklärung bleibt das gedruckte Wort, bleiben die Zeitungen. Sie können im 21. Jahrhundert ihr Informations- und Unterhaltungsangebot durch Internet-Plattformen ergänzen, die Menschen stärker in die redaktionelle Arbeit einbeziehen, zugleich aber weiterhin professionelle journalistische Leistung anbieten. Beide Medien ergänzen sich und verhindern, dass es zu einer digitalen Spaltung der Gesellschaft kommt. Das nennt man Fortschritt.“

Die ersten Male

Der erste Satz

Experten für Ur- und Frühgeschichte des Internets haben herausgefunden: Seit 1996 gibt es bereits die Domain shz.de. Die ersten aufregenden Worte – bis 1998: „www.shz.de is a new WWW Service coming soon.“

Der erste Kommentar

2007 wurde shz.de einmal komplett umgekrempelt. Es gab ein neues Content-Management-System, also eine Software mit der die Nachrichten auf der Onlineseite veröffentlicht, bearbeitet und gewichtet werden können. Das sollte jetzt eine ganze vierköpfige Redaktion übernehmen, die auch eigene Onlineinhalte erstellen sollte. Mit der Ankündigung der neuen Onlineseite im November 2007 wurde auch die Kommentarfunktion freigeschaltet. Und schon zeigt sich ein wunder Punkt: Die Kultur. Das Kulturressort fand online selbstverständlich statt. Damals war die regionale Kultur unter dem Stichwort „Schleswig-Holstein“, die überregionale Kultur unter „Vermischtes“ zu finden. Heute hat die Kultur ihre eingene Rubrik - wir halten stur daran fest, obwohl die gelebte Leserdemokratie ihr nicht gerade die besten Klickzahlen beschert.

Das erste Youtube-Video

Auch wenn das junge Online-Team zunächst aus klassischen Print-Journalisten bestand, konnten sie „Neuland“ erkunden und waren neugierig auf das Medium. Das erste Youtube-Video wurde 2008 im Freibad während des Wacken Open Airs gedreht und ist nach wie vor eines der erfolgreichsten auf dem Kanal.

Der erste Tweet

Es war politisch gesehen ein heißer Frühsommer im Jahr 2009. Im Kieler Parlament hielt eine Große Koalition unter den Streithammeln Peter-Harry Carstensen (CDU) und Ralf Stegner (SPD) gerade eben noch zusammen. Doch allen war klar: Das würde nicht mehr lange halten. Während die Landtagsarbeit auf kleiner Flamme vor sich hinköchelte, bereitete die CDU bereits den kommenden Wahlkampf vor. Und auch die Opposition sah die Zweckehe als gescheitert an. „Wir erleben einen Abtanzball der Eitelkeiten, statt Tatkraft“, urteilte FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki im Mai 2009. Die Große Koalition sei „politisch gescheitert und menschlich verbraucht“. „Diese Beziehung ist in einer Phase, in der jeder Therapeut schreiend davonlaufen würde, weil nicht einmal mehr eine geordnete Trennung möglich ist“, lautet die Diagnose von SSW-Frontfrau Anke Spoorendonk. „Macht endlich Schluss!“ Am 20. Juli sollte es soweit sein: Der Landtag sollte über seine Auflösung entscheiden. shz.de war live dabei und entschied sich für ein neues Format. Die Onlineredaktion erblickte das Licht der Twitterwelt. Ohne große Umschweife oder das übliche „Hello world“ ging es in medias res:

Heute entscheidet der Kieler Landtag über seine Auflösung. Hintergründe: http://tinyurl.com/lqag97 — shz.de (@shz_de) 20. Juli 2009

20 Tweets später war der Landtag immer noch nicht aufgelöst - Carstensen war mit der Abstimmung gescheitert.

Carstensen: "Auflösung wäre die offenste, ehrlichste, sauberste Möglichkeit gewesen, zu Neuwahlen zu kommen." — shz.de (@shz_de) 20. Juli 2009

Am Donnerstag wird der Landtag voraussichtlich über die Vertrauensfrage entscheiden. Der Wahlkampf hat in diesem Augennblick schon begonnen. — shz.de (@shz_de) 20. Juli 2009

Es kam, wie es kommen musste. Zwei Tage später stellte Carstensen die Vertrauensfrage, die er erwartungsgemäß verlor. Die Rechnung ging auf: Nach den Neuwahlen im September 2009 kam seine Wunschkoalition mit der FDP zustande.

Der erste Facebook-Post

Im Jahr 2009 wollte shz.de weiter in das Neuland der sozialen Medien einziehen. Die Redaktion saß in Runden zusammen und überlegte, ob es denn eine StudiVZ-Seite oder eine Facebook-Seite werden sollte. Denn damals war StudiVZ noch die Nummer eins in Deutschland - es zeichnete sich aber schon ein Trend ab: Facebook wuchs rasant, während die Nutzerzahlen bei StudiVZ stagnierten. Die Redaktion würde sich an dieser Stelle gern der Weitsicht rühmen. Den Ausschlag, Facebook zu wählen, gab allerdings der finanzielle Aspekt. StudiVZ wollte für Unternehmensseiten Geld sehen. Im Dezember startete die Facebookseite von shz.de. Mit null Fans, null Likes und null Kommentaren unter einem Interview zum Thema Einsamkeit. Irgendwie passend.

Die erste Multimedia-Reportage

Im Jahr 2014 feierte Wacken das 25. Metal-Festival. Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, tauchte die Onlineredaktion in die Geschichte ab - und das erstmals in einer großen Multimedia-Reportage mit Text, Bildern, Grafiken und Videos. Es kamen Anwohner und Festivalgründer zu Wort, Metal-Queen Doro erzählte von der legendären „Kuhle“ und wir begleiteten ein Paar, das seit 1990 regelmäßig dabei war, auf dem aktuellen Wacken Open Air.

Das erste Quiz

Die Mitglieder der Redaktion sind seit jeher große Rätselfreunde. Doch ein eigenes Quiz zu erstellen, war technisch zunächst nicht machbar. Was 2013 noch etwas ungelenk bei der Frage „Erkennen Sie Schleswig-Holstein von oben?“ mit Bildern zurechtgeschummelt wurde, ging ab 2015 dann eleganter mit einem Quiz-Modul. Und da Holstein Kiel damals kurz vor dem Aufstieg stand, wollten wir das Wissen unserer Leser über die Störche abchecken. Wir packen das Quiz mal in die Wiedervorlage für den kommenden Aufstieg.

Das erste Instagram-Bild

Wir lieben schöne Bilder aus SH. Fotos von Meer, Marschlandschaften und Möwen. Zur Bilderplattform Instagram fand die Onlineredaktion aber erst 2015. Mit einem Team aus Redakteuren und Volontären berichtete der Verlag live von der Kieler Woche. Mit vielen Videos, Fotos und einem Liveblog begleiteten die jungen Journalisten das Fest auf mehreren Kanälen.

Der erste Snap

Der erste Snapchat-Schnipsel ist in den ewigen Jagdgründen der Netzwelt verschwunden. Doch wir erinnern uns noch vage, dass es wieder das WOA brauchte, um uns auch endlich mal bei diesem Snapchat anzumelden. Mitte 2016 filmten wir im Newsroom und kündigten unseren noch nicht vorhandenen Followern an, dass wir beim Wacken Open Air kleine Snapchat-Eindrücke hinter den Kulissen sammeln wollten. Im Nachhinein sind wir sehr froh, dass Snapchat Inhalte schnell wieder löscht.

Das erste 360-Grad-Video

Rund 100 historische Segler sind 2016 zur Rumregatta ausgelaufen. Wir waren mit der Rundum-Kamera an Bord der „Activ“ dabei. Mit dem 360-Grad-Video können die Zuschauer nochmal mit auf der Rumregatta segeln. Diesmal hat sich die Redaktion einen Techniker hinzugeholt, der mit dem Thema schon vertraut war. Das Video ist in Kooperation mit Marc Schulz entstanden.