Nach Festnahme von Carles Puigdemont : Wohl kein spanischer Orden für Polizisten aus SH – „nichts als ihren Job gemacht“

Spanischer Behörden wollen deutsche Polizisten mit einem Verdienstorden ehren. Doch das Land blockiert das Vorhaben.

von dpa

27. April 2018, 17:56 Uhr

Kiel/Madrid | Für die Festnahme des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont an einer Autobahn in Schleswig-Holstein würde die spanische Polizei ihren deutschen Kollegen am liebsten einen Orden verleihen. Doch dazu wird es wegen Widerstands der Regierung in Kiel wohl nicht kommen.

„Die Landesregierung hat nicht die Absicht, spanischen Behörden die Namen der an der Festnahme von Herrn Puigdemont beteiligten Polizeibeamten zu übermitteln“, sagte Regierungssprecher Peter Höver. „Die eingesetzten Kollegen der Landespolizei haben aufgrund eines europäischen Haftbefehls gehandelt und damit nichts als ihren Job gemacht.“

Foto: Presse Nord Flensburg

Zuvor hatten sich die spanischen Behörden in dieser Sache an das Bundeskriminalamt gewandt. Nach dem Willen der spanischen Polizei sollen die an der Festnahme beteiligten Beamten aus Schleswig-Holstein den Verdienstorden der Policia Nacional erhalten.

Puigdemont war nach dem Referendum und seiner anschließenden Amtsenthebung nach Belgien geflohen und am 25. März aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden.

Mittlerweile ist er unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Die deutsche Justiz muss aber noch entscheiden, ob der 55-Jährige wegen des Vorwurfs der Untreue an Spanien ausgeliefert wird.