Wohin mit den Schlick-Millionen?

Hamburger Ausgleichszahlungen für Verklappung vor Schleswig-Holsteins Küste fließen bislang am offiziellen Haushalt vorbei

von Dieter Schulz

13. September 2020, 18:29 Uhr

Kiel/Hamburg | 34 Millionen Euro für Baggerschlick aus Hamburg sind inzwischen nach Schleswig-Holstein geflossen. Allerdings ist davon noch nicht ein Cent zu Gunsten der Umwelt ausgegeben worden. Grund: Das Geld fließt in eine Stiftung und bringt derzeit keinen Zinsgewinn. Die Präsidentin des Landesrechnungshofes (LRH), Gaby Schäfer, tritt dafür ein, die bisherige Praxis bei den Baggergut-Millionen schleunigst zu beenden. Sie ruft dazu auf, „die Zahlungen in den Landeshaushalt zu überführen und damit gezielt auch den Umweltschutz in Schleswig-Holstein zu verbessern“. Dann, so die Idee, könnten aus dem Hamburger Geldstrom direkt Projekte zum Beispiel für den Meeresschutz finanziert werden – anstatt dass die stattlichen Beträge einfach im Stiftungsvermögen schlummern. Denn der Reibach geht weiter: In Folge des Habeck-Deals sind bis 2024 weitere 25 Millionen Euro für Schleswig-Holstein zu erwarten. Überhaupt geht es aus Sicht Schäfers nicht an, dass Summen dieser Größenordnung in eine private Stiftung fließen, ohne dass das Parlament jemals darüber entschieden hätte. Die Verwendung zu Gunsten der Nationalparkstiftung hatte seinerzeit Habecks Umweltministerium einfach ohne Beteiligung des Landtags mit Hamburg vereinbart. „Damit hat das Umweltministerium das Budgetrecht des Landtags verletzt“, rügt der Landesrechnungshof. „Wegen der grundsätzlichen Bedeutung für den Landeshaushalt hätte schon in der Vergangenheit der Finanzausschuss beteiligt werden müssen“, so Präsidentin Schäfer. „Durch den direkten Geldfluss an die Stiftung kommen die Einnahmen nicht dem Landeshaushalt zu Gute. Dies entspricht nicht dem Verfassungsgrundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans.“ In der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Haushaltsprüfung am 1. Oktober will Schäfer die Finanzpolitiker der Jamaika-Koalition von dieser Sichtweise überzeugen – und für eine Korrektur gewinnen.

Das Umweltministerium zieht sich auf formaljuristische Betrachtungen zurück: Die Vereinbarung mit Hamburg sei kein regelrechtes Verwaltungsabkommen. Deshalb seien die Vorschriften des Parlamentsinformationsgesetzes nicht einschlägig, somit auch eine Beteiligung des Finanzausschusses entbehrlich.

Stiftungsvorsitzender Hans-Ulrich Rösner wirbt dafür, alles zu lassen, wie es ist. „Der Nationalpark ist für die Ewigkeit geschaffen und nicht dafür, dass in einem Jahr die Welt gerettet wird. Deshalb sollte man die Stiftung nicht rein nach der aktuellen Situation am Kapitalmarkt bewerten.“ Rösner ist davon überzeugt, „dass die Konstruktion mit Hilfe der Stiftung die richtige ist. Sie ermöglicht es auf lange Sicht, unabhängig von der Tagespolitik staatsunabhängig Projekte zu fördern.“

Gleichwohl, so der Vorsitzende, „hätten wir uns gewünscht, schneller in die Puschen zu kommen und höhere Erträge zu haben“. Alle Akteure der Stiftung arbeiteten ehrenamtlich, betrieben ihr Engagement nebenbei. Die Anlagestrategie bezeichnet er, gemäß Vorgaben des Landes, als konservativ. Immerhin will der Vorstand aber bis Ende dieses Jahres tatsächlich erstmals Projektmittel ausschütten. Um insgesamt 260 000 Euro können sich Antragsteller bewerben, die entweder den Schutz des Nationalparks oder die Information über ihn verbessern wollen.