Veranstaltungen und Konzerte : Wochenendtipps für SH: Bandwettbewerb, Figurentheater und „Drei ???“

von Christin Lempfert

erstellt am 21.Sep.2017 | 18:27 Uhr

Honky Tonk Kneipenfestival in Flensburg

Musik, Tanz und Party: In 17 Kneipen spielen am Samstag ab 21 Uhr verschiedene Bands. Sie spielen Soul, Blues Rock, Pop und Salsa. Darunter Musikgruppen wie „Joker“ mit Oldies und Party-Klassikern, „Andersons“ mit akustischem Comedy-Rock und „DJ Steve Le May“. Wer die Nacht nutzen möchte, um von Kneipe zu Kneipe zu ziehen, braucht ein Eintrittsband. Dies kostet an der Abendkasse 17 Euro.

Finale der Kohltage: Mehr als nur Grünzeug

Rund um den Kohl ist an diesem Wochenende viel in Dithmarschen los. In Heide gibt es unter anderem einen Motorrad-Gottesdienst. Ab 10 Uhr kommen die Fahrer mit ihren Zweirädern. Es gibt Live-Musik von der Band June. Um 12 Uhr beginnt dann der Gottesdienst für die Biker.

In Marne wird das Stadtfest von Freitag bis Sonntag um 18 Uhr gefeiert. Am letzten Tag des Volkfestes ist ab 8 Uhr ein Flohmarkt in der Bäckerstraße. Sportlich wird es ab 9.30 Uhr beim Kohltage-Lauf. Dann starten die Knirpse, um 9.45 Uhr folgen die Drei-Kilometer-Läufer. Um 10 Uhr gehen die Walker auf die Strecke und eine halbe Stunde später die 10,2 Kilometer-Läufer. Um 11 Uhr folgen ihnen die Jogger, die sich fünf Kilometer vorgenommen haben.

Die „Drei ???“ in 3D Audio

Für Fans der „Drei ???“ gibt es am Freitag ab 19.30 Uhr etwas besonderes im Kieler Mediendom. Dort wird ein bisher unveröffentlichter Fall der drei Detektive in Rundum-Sound gespielt. Das drei-dimensionale Sound-Erlebnis wird durch bis zu 60 Lautsprechern und vier Subwooferwerden ermöglicht. Durch die einzelne Ansteuerung jedes Lautsprechers können bis zu 32 Audioquellen frei in der Kuppel wiedergegeben und frei platziert werden.

Das Hörspiel des Abends ist „Die Drei ??? und das versunkene Schiff“. Justus, Peter und Bob machen Urlaub. In dem Küstenort soll ein alter Goldschatz liegen. Die Drei Fragezeichen nehmen sofort die Jagd nach den versunkenen Reichtümern auf. Dabei tauchen sie ein in die geheimnisvolle Geschichte des berühmtesten Dorfbewohners und entdecken ein dunkles Geheimnis.

Karten gibt es an der Abendkasse, mit telefonischer Bestellung am Service-Telefon oder per E-Mail-Auftrag an service@mediendom.de. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Start: Pole Poppenspäler Tage in Husum

Vom 22. September bis zum 1. Oktober tanzen in der Storm-Stadt die Puppen. Die Künstler aus ganz Deutschland und dem Ausland entführen die Zuschauer in eine phantastische Welt der Marionetten, Handpuppen, Schatten- und Tischfiguren mit rund 60 Figurentheater-Vorstellungen.

Das Stück „Hase und Igel“ erzählt den Kindern im Nissenhaus an Samstag (14 Uhr) die Geschichte von der Geburtagsfeier der fünf Igelkinder. Dabei wird es ziemlich laut und der Nachbar Hase beschwert sich. Schließlich kommt es zu der legendären Wette: Dem Wettlauf zwischen Hase und Igel. Erwachsene zahlen 9 Euro und Kinder 6 Euro.

Im Großen Saal der Messe Husum und Congress zeigt das Theater Laboratorium um 20 Uhr das Figurentheaterstück „Mary Shelley’s Frankenstein“. Viktor Frankenstein hegt bereits als Kind den Wunsch, eines Tages die Geheimnisse des Himmels und der Erde zu erforschen. Er strebt nach Ruhm und verlässt sein Elternhaus um sich an der Universität Ingolstadt dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen. Sein Ziel: die Suche nach dem Wesen und Ursprung des Lebens, auf den Übergang zwischen Leben und Tod und Tod und Leben. Eintritt für Erwachsene ab 28 Euro.

Bandwettbewerb „Local Heroes“: Landesentscheid SH

„Local Heroes“ ist einer der größten nicht-kommerziellen Bandwettbewerbe Deutschlands. Bands wie Tokio Hotel oder Madsen sammelten dort erste Bühnenerfahrungen. Die Bands, die am Freitag in der Werkhalle in Neumünster ab 19 Uhr auf der Bühne stehen, haben die Chance, in den Bundesentscheid zu kommmen. Ihnen stehen jeweils 30 Minuten zur Verfügung, um die Publikums- und Jurygunst zu gewinnen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Beim Landesentscheid 2017 treten an:

Screaming Stereo aus Heide:

Herr Nüchternd aus Kiel:



Sixteen O'Eight aus Flintbek:



The Opposite of Silence aus Flensburg:



Sergeant Dystopia aus Kiel: