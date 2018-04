Durchsuchungen in fünf Bundesländern : Verdacht der Korruption: Schummel bei Zertifikaten für Sicherheitsleute

Wurden Bescheinigungen und Sachkundenachweise ohne Schulungen ausgestellt? Gegen zwei Verdächtige wird ermittelt.

von dpa

04. April 2018, 13:22 Uhr

Kiel | Wegen Korruptionsverdachts bei der Erteilung von Zertifikaten für Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe hat die Kieler Staatsanwaltschaft in fünf Bundesländern Durchsuchungen an insgesamt 33 Stellen veranlasst. Es laufe ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch. An den Durchsuchungen beteiligt waren fünf Staatsanwälte, Behördenmitarbeiter, mehr als 80 Landespolizisten und rund 70 weitere Ermittler. Über den Fall hatten zunächst die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Der Hauptbeschuldigte, ein nicht näher bezeichneter Amtsträger, soll für Geld Sachkundenachweise und Bescheinigungen für die Ausbildung am Schlagstock ausgestellt haben, ohne dass die Empfänger solche Schulungen absolviert hätten. Dem zweiten Beschuldigten, der als Vermittler agiert haben könnte, wird Bestechung vorgeworfen.

Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden Bieler zufolge umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Dazu zählten unter anderem Unterlagen über die Ausstellung von Zertifikaten. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich aus den Papieren auch Erkenntnisse über Zahlungsflüsse für falsch ausgestellte Bescheinigungen. Für eine davon sollen Bieler zufolge teilweise knapp 500 Euro geflossen sein. Der Oberstaatsanwalt schätzte die Zahl der mutmaßlich unberechtigten Zertifikatsempfänger auf knapp 30.

Festnahmen gab es zunächst nicht. „Entsprechende Voraussetzungen für einen Haftbefehl haben wir noch nicht“, sagte Bieler. Laut „Kieler Nachrichten“ soll es sich bei dem der Bestechlichkeit Verdächtigen um einen Amtsträger aus dem Raum Lübeck handeln. Der Zeitung zufolge sollen bei den Durchsuchungen außer belastendem Material in dem Ermittlungsverfahren auch Betäubungsmittel, Waffen, Munition und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefunden worden sein.

