IHK-Konjunkturbericht : Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft verschlechtert sich

Auch während der zweiten Corona-Welle sind vor allem konsumnahe Betriebe sehr belastet.

Keil | Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat die Stimmung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein verschlechtert.Belastet seien vor allem konsumnahe Branchen, sagte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn, am Donnerstag bei der Vorstellun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.