Später Erntebeginnn in SH : Spargel deutlich teurer als 2017: Der Preis rechtfertigt diesen Frischetest

Frischen Spargel kauft man am besten auf dem Markt oder direkt vom Landwirt, denn am besten schmeckt er noch am selben Tag, an dem er geerntet wurde. Stündlich verliert dieser an Frische, Aroma, Zartheit und Geschmack. Daran erkennt man frischen und im Gegensatz dazu überlagerten Spargel:

Frischer Spargel Überlagerter Spargel Optik: leicht glänzend, prall und knackig mit geschlossenem Kopf Optik: eingeschrumpft, glanzlos, braun angelaufen mit ausgetrockneten Schnittenden Haptik: feste Struktur, saftige und feuchte Schnittenden, gibt leichtem Druck nicht nach, bricht jedoch leicht Haptik: weiche Stangen, die biegsam sind, mit Rillen auf der Schale Geruch: aromatisch, besonders an den Schnittenden Geruch: unangenehm, muffig Akustik: quietscht, wenn die Standen aneinander gerieben werden Akustik: bleibt geräuschlos beim Aneinanderreiben