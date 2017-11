Nordmanntanne und Co. : Preise für Weihnachtsbäume sind stabil auf Vorjahresniveau

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Wolfgang Runge, dpa

erstellt am 27.Nov.2017 | 08:20 Uhr

Rendsburg | Die Weihnachtsbaumsaison in Schleswig-Holstein startet am Montag mit einer guten Nachricht für Verbraucher: Die Preise für Nordmanntanne und Co. sind stabil auf Vorjahresniveau.

Nach Angaben des Bundesverbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger verlangen Händler für Nordmanntannen (Abies nordmanniana) zwischen 18 und 23 Euro pro Meter, bei der Blaufichte (Picea pungens glauca) liegt der Meterpreis zwischen 10 und 16 Euro, während die traditionelle Rotfichte (Picea abies) mit ihren dunkelgrünen, leicht stechenden Nadeln schon ab sechs Euro pro Meter zu haben ist.

Den Angaben zufolge will jeder zweite deutsche Haushalt einen Weihnachtsbaum aus heimischem Anbau. Importe würden immer weiter zurückgedrängt, der Selbstversorgungsgrad liege bei etwa 90 Prozent, sagte der Verbandsvorsitzende Bernd Oelkers. In Schleswig-Holstein wachsen nach Angaben der Landwirtschaftskammer rund 17 Millionen Weihnachtsbäume.

Der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen ist mit gut 75 Prozent Marktanteil die Nordmanntanne. Dabei geht der Trend zunehmend zu kleineren Baumgrößen zwischen 1,50 und 1,75 Metern. Gekauft wird auch der bis zu einem Meter große „Zweitbaum“ für das Kinderzimmer beziehungsweise Garten und Terrasse.