Arbeitsmarkt in SH und HH : Interaktive Karte: Niedrigste Arbeitslosigkeit in SH seit 25 Jahren

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 10:53 Uhr

Kiel/Hamburg | Im Zuge des Herbstaufschwungs ist die Arbeitslosenquote bundesweit auf 5,4 gesunken. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober erstmals seit der Wiedervereinigung unter die 2,4-Millionen-Marke gerutscht.

Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober erneut zurückgegangen. Rund 87.400 Menschen waren arbeitslos gemeldet, teilte die Arbeitsagentur am Donnerstag mit. Das sind 2,4 Prozent weniger als im September und so wenige in einem Oktober wie seit 25 Jahren nicht mehr. „Im Oktober hat sich die Herbstbelebung fortgesetzt“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann. Die Arbeitslosenquote ist auf aktuell 5,7 Prozent gesunken. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im September und im Vorjahresmonat.

Hamburg

Die Arbeitslosenquote in Hamburg liegt aktuell bei 6,5 Prozent: 0,3 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. In der Hansestadt waren 66.563 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 1,9 Prozent weniger als im Monat zuvor. Zuletzt gab es im November 1993, also vor 24 Jahren, ähnlich wenig Arbeitslose in Hamburg. Eine stabile Konjunktur, hohe Auslastung der Betriebe und volle Auftragsbücher in der Industrie einschließlich der wirtschaftlichen und technischen Dienstleistungen sorgten für stabile und steigende Beschäftigung.