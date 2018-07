Die Bauarbeiter in SH leiden unter der Hitze. Die Arbeitsleistung sinkt und die Belastung für den Organismus ist hoch.

von Edwin Weißbeck

25. Juli 2018, 22:06 Uhr

Höchsttemperaturen, stehende Luft, Trockenheit: Der Sommer im Norden sorgt auch weiterhin für rekordverdächtige Temperaturen. Was für viele Menschen ein Grund zur Freude ist, ist für diejenigen eine Last, die in der Hitze arbeiten müssen.