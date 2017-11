Regionalkonferenz in Neumünster : Habeck: Metropolregion muss bei Digitalisierung zusammenarbeiten

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Matthias Hoenig, dpa

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:57 Uhr

Neumünster | Die Metropolregion Hamburg mit ihren 5,3 Millionen Einwohnern will die Chancen des digitalen Wandels für eine positive Entwicklung nutzen. Es gelte aber eine digitale Spaltung zwischen Stadt und Land zu verhindern, betonte der Hamburger Staatsrat und Vorsitzende des Regionsrates, Andreas Rieckhof (SPD), am Donnerstag in Neumünster auf der Regionalkonferenz der Metropolregion zum Thema „Digitales Land – digitale Stadt – zusammen den Weg gestalten“. Es gebe einen gemeinsamen, aber keinen einheitlichen Wirtschaftsraum.

Auch Schleswig-Holsteins Digitalminister Robert Habeck (Grüne) betonte die Notwendigkeit eines weiteren Ausbau des digitalen Netzes in den Kommunen und des digitalen Dienstleistungsangebotes der öffentlichen Verwaltungen. „Das Spannende ist, wie die digitalen Strategien von Schleswig-Holstein mit denen von Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg übereinkommen“, sagte Habeck. Es mache ja wenig Sinn, wenn in Schleswig-Holstein Anträge etwa zum Kindergeld, Führerschein oder Personalausweis möglich seien, es aber in Niedersachsen genau anders laufe. Es dürfe nicht sein, dass die Bürger bei einem Ortswechsel in Anträgen dann alle Daten neu händisch einpflegen müssten.

Habeck will Glasfaser auch im „letzten Winkel des Landes“

Schleswig-Holstein sei ein Schrittmacher der Entwicklung, sagte Habeck. Dort, wo private Anbieter es nicht tun, fördere das Land den Ausbau. „Wir bringen Glasfaser in den letzten Winkel des Landes. Und dann sorgen wir dafür, dass die öffentlichen Verwaltungsgebäude mit Glasfaser angeschlossen werden.“ Schleswig-Holstein liege bei den Glasfaseranschlüssen an zweiter Stelle hinter Nordrhein-Westfalen.

Glasfaseranschlüsse seien laut Bundeswirtschaftsministerium in 32 Prozent der schleswig-holsteinischen Haushalte möglich und 24 Prozent nutzten diese bereits. Bis 2025 sei eine 100-Prozent-Versorgung in Schleswig-Holstein das Ziel. „Allerdings fehlt eine politische Flankierung des Prozesses der Digitalisierung“, betonte Habeck. Es gehe um ethische und normative Fragen, wenn die Gesellschaft sich so sehr verändere. Er betrachte das als seine Aufgabe als Digitalminister, nicht nur die Technik ins Land zu bringen, sondern auch die notwendige politische Diskussion.

Ministerium für Digitales auch auf Bundesebene

Auch auf Bundesebene wäre nach Ansicht Habecks ein Ministerium mit diesen beiden Aufgaben nötig. Habeck äußerte die Erwartung, dass die künftige Bundesregierung jährlich drei Milliarden Euro für die Digitalisierung in den ländlichen Räumen bereitstelle, wie dies in gescheiterten Jamaika-Sondierungen bereits Konsens gewesen sei.

Mehr als 300 Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten in Neumünster in acht Workshops unter anderem über den Ausbau der Breitband-Infrastruktur, die digitale Planung in der Metropolregion Hamburg oder über mehr Mobilität per App. Am meisten nachgefragt war aber der Workshop „Digitale Dörfer“, über die neuen Chancen durch Glasfaser und Wlan. Die Entfernungen zwischen Land und Stadt verringerten sich dadurch, hieß es.