Bilanz-Vorlage beim Optiker-Riesen : Fielmann-Sohn Marc und sein erster Auftritt als Vorstandschef

Was der Filius vorträgt, kann sich sehen lassen. So fällt der Generationenwechsel leicht.

von dpa

26. April 2018, 15:37 Uhr

Hamburg/Plön | „Es gibt Positives zu berichten. Weitere Details berichtet Ihnen mein Sohn“. Mit diesen Sätzen hat Firmenpatriarch Günther Fielmann (78) am Donnerstag eine weitere Aufgabe an seinen 28 Jahre alten Sohn Marc, seit jüngstem Co-Vorstandschef, übergeben: Die Präsentation der Bilanz 2017 vor Journalisten.

Führungswechsel: Günther Fielmann holt Sohn an die Unternehmensspitze

Ohne Versprecher spult Fielmann Junior ab, was das Unternehmen auszeichnet: „Wir wachsen dynamisch, haben riskante Übernahmen vermieden und sind praktisch schuldenfrei.“ Und wie bei Fielmann üblich, lässt auch er Werbespots einblenden – unter anderem aus neuen Filialen in Norditalien, wo am Eröffnungstag in Varese mal eben 1000 Sonnenbrillen verkauft wurden und zu den zwölf Filialen mittelfristig 28 hinzukommen sollen.

Europa-Expansion mit Augenmaß, darin sind sich Sohn und Vater weiter einig. Und auch beim Gehalt: Die Vergütungen der beiden Chefs von 4,9 Millionen Euro (Vater) und 1,1 Millionen (Sohn) werden, so sagt Marc, zusammengelegt: „Am Gesamtgehalt ändert sich nichts.“ Er war seit zwei Jahren im Vorstand für das Marketing zuständig.

„Wir diskutieren oft, manchmal hart in der Sache, aber richtig gestritten haben wir uns noch nicht“, ergänzt der Filius. Während der Senior alle Grundsatzentscheidungen trifft, unter anderem zu Brillenfassungen und -Formen, kümmert sich der Junior um die Umsetzung in den Abteilungen: „Damit die neuen Brillen schnell zum Kunden kommen“. Der Akademiker mit Wirtschaftsstudium an der London School of Economics hat sich nach eigenem Bekunden das augenoptische Handwerk unter anderem in der firmeneigenen Ausbildungsstätte Schloß Plön über drei, vier Jahre angeeignet.

Auf Online zu bestellende Gläser nebst Gestellen müssen Brillenträger bei Fielmann weiter warten. Das Unternehmen ist zwar mit der Forschung vorangekommen und hat ein Patent zur Videozentrierung. Jedoch: „Wie bekommen Sie Geräte, mit denen Optiker die Sehschärfe feststellen, in ein Mobilgerät?“ erläutert „MF“ die Problematik.

Enormes Potenzial bei Kontaktlinsen

Gläser müssten für ein beschwerdefreies Sehen genau zentriert werden und die Brillen letztendlich gut sitzen. Aus diesen Gründen stagniere der Marktanteil von E-Commerce-Brillen bei 1,0 Prozent, sagte der Juniorchef.

Anders bei Kontaktlinsen: Nach Beratung und Anpassung gibt es per App die Möglichkeit zur Nachbestellung. Weil erst 5,0 Prozent der deutschen Bevölkerung Linsen verwenden (Schweiz: 18 Prozent), sieht Fielmann darin einen Wachstumsmarkt. Und ebenso bei Hörgeräten: Zu den 180 Hörakustik-Studios sollen mittelfristig 70 hinzukommen.

Jahresanfang mau

Wegen Kälte und Grippewelle im Auftaktquartal 2018 wurden mit 1,92 Millionen weniger Brillen verkauft als im Vorjahreszeitraum (1,95 Mio). Im April seien wieder deutlich mehr Kunden in die Filialen gekommen, hieß es. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten um 2,3 Prozent auf knapp 250 Millionen Euro. Vor Steuern verdiente Fielmann 61,4 Millionen Euro nach 60,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Überschuss verbesserte sich leicht auf 43,3 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr verkaufte Fielmann 8,11 Millionen Brillen (Vorjahr: 7,99), setzte 1,39 Milliarden Euro um (Vorjahr: 1,34) und erzielte unter dem Strich einen Gewinn von 172,9 Millionen Euro (Vorjahr: 171,2). Die Dividende soll daher um 5 Cent auf 1,85 Euro je Aktie erhöht werden.