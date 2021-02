Start-up Scoperty : Ein Preisschild für jedes Haus in Schleswig-Holstein

Scoperty schätzt Immobilien mit Big Data ein: Die Preise in SH und Hamburg stiegen seit 2018 um mehr als 25 Prozent.

Kiel/Hamburg | Not macht bekanntlich erfinderisch. In Städten mit großem Wohnungsmangel kleben junge Familien Zettel an Straßenlaternen oder ans Schwarze Brett im Supermarkt: „Suchen dringend Wohnung oder kleines Haus. Wer kennt einen Verkäufer? Wer hat einen Tipp“. Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.