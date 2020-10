ADAC im Norden trotzt Mitgliederschwund

Gegen den Bundestrend umschifft der Automobilclub in Schleswig-Holstein historischen Einbruch

von Frank Jung

13. Oktober 2020, 21:21 Uhr

kiel | Schleswig-Holstein ist für den Automobilclub Deutschland eine Insel der Glückseligen: Entgegen dem Bundestrend verzeichnet der ADAC im nördlichsten Bundesland trotz Corona-Zeiten nach Angaben von Verbandssprecher Ulf Evert weiter eine steigende Mitgliederzahl. Sie kletterte von Anfang des Jahres bis Ende September um 2751 auf 643 879. Bundesweit verlor die Interessen- und Service-Organisation für Autofahrer hingegen erstmals in ihrer Geschichte knapp 20 000 Beitragszahler.

Das ist ein historischer Einbruch: Im vergangenen Jahr war es in Gesamt-Deutschland noch um 480 000 Angehörige auf rund 21 Millionen nach oben gegangen. Selbst im Krisenjahr 2013, als Fälschungen beim Autopreis Gelber Engel aufgeflogen waren, büßte der ADAC nur 15 000 Angehörige ein.

„Leichte Verluste“ an Mitgliedern, so Evert, verbuchte der ADAC Schleswig-Holstein lediglich in der Lockdown-Zeit zwischen März und Mai. Seit Juni habe sich die Minuskurve Monat für Monat wieder in den Plus-Bereich verschoben. „Natürlich erleben wir auch bei uns keine Entwicklung im Rahmen des Üblichen, aber immerhin noch im bisherigen Jahresdurchschnitt einen leichten Zuwachs“, sagt Evert.

Warum es dem nördlichsten Regionalclub besser geht, vermag er direkt nicht zu beantworten. „Wir bemühen uns, die Öffnungszeiten unserer Geschäftsstellen hochzuhalten und bemühen uns noch mehr als ohnehin, jedem einzelnen Kundenwunsch nachzugehen. Wenn Mitglieder gute Erfahrungen in einer schlechten Zeit machen, wird das goutiert“, so der Sprecher des ADAC Schleswig-Holstein. Anrufer zeigten sich zum Teil immer wieder positiv überrascht, ungeachtet der Pandemie-Folgen überhaupt jemanden zu erreichen. Wie andere Regionalclubs verführen, könne er nicht sagen, so Evert. „Wir jedenfalls möchten vermitteln, dass wir auch in der Krise ein Mehrwert sind.“

Der ADAC SH unterhält Geschäftsstellen in Kiel, Flensburg, Neumünster, Lübeck, Pinneberg und Norderstedt und beschäftigt 110 Mitarbeiter. Zwar befinden sie sich zum Teil in Kurzarbeit. Durch Umschichtungen lässt sich nach eigenen Angaben trotzdem ein einsatzfähiges Personaltableau aufrecht erhalten. Etwa seien Nachfragen zum Auslandsreiseschutz mangels Auslandsreisen fast völlig weggefallen – deshalb würden die entsprechenden Mitarbeiter anderweitig eingesetzt. Stark beschäftigt sind die Geschäftsstellen zum Beispiel mit Rück- oder Umbuchungen von Reisen, die ein wichtiges Geschäftsfeld des ADAC darstellen.

Dem Vernehmen nach werden verbandsintern zahlreiche Ursachen für die bundesweit rückläufige Mitgliederentwicklung für möglich gehalten. Sei es, dass der Beitragssatz nach jahrelanger Stabilität für die einfache Mitgliedschaft auf 54 Euro und für die Premium-Mitgliedschaft auf 94 Euro erhöht worden ist. Seien es angespannte wirtschaftliche Verhältnisse durch Corona-bedingte Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit bisheriger Mitglieder. Sei es, dass die Verbandszeitschrift „ADAC Motorwelt“ nicht mehr per Post zugestellt wird, sondern in den Geschäftsstellen oder Edeka- oder Netto-Supermärkten abgeholt werden muss.

Auch gibt es Stimmen innerhalb des ADAC, die Teile der Austritte darauf zurückführen, dass der Club nicht mehr offensiv als Gegner eines Tempolimits auf Autobahnen auftritt. Eine Umfrage unter den Mitgliedern dazu hatte im vergangenen Jahr ein Patt ergeben. Sollte jemand wegen zu geringen Widerstands des Clubs gegen ein Tempolimit austreten, kann ADAC SH-Sprecher Evert darüber nur mit dem Kopf schütteln. „Dass wir eine vermittelnde Position einnehmen, ist nichts, was man verstecken müsste – im Gegenteil. Es ist bei dem Umfrageergebnis das Demokratischste überhaupt. Wir vertreten die Meinung der Mitglieder und nicht einiger weniger Funktionäre.“