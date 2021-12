Funklöcher in SH : Zwei Prozent der Landesfläche ohne Handyempfang – Zweifel bei der IHK

Beim mobilen Internet beträgt die LTE-Verfügbarkeit hinsichtlich der Landesfläche über alle Anbieter gerechnet gut 98 Prozent, bei den Haushalten liegt der Wert den Angaben zufolge bei nahezu 100 Prozent.

Kiel | Die vor zwei Jahren vom Land mit den großen Mobilfunkbetreibern angeschobene Investitions-Offensive zum Ausbau des Funknetzes zeigt Wirkung. Wirtschafts- und Technologieminister Bernd Buchholz teilte am Montag mit, dass nur noch 1,7 Prozent der Landesfläche in Schleswig-Holstein über kein Telefonnetz im 2G-Standard. Weiterlesen: Unternehmer aus Nor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.