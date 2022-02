Tourismus-Werbung in SH : Zu Gast in der eigenen Stadt: Große Nachfrage für Aktion „Tapetenwechsel“

In Lübeck und Kiel können Einwohner im Winter zu stark vergünstigten Preisen in Hotels probeschlafen. Das Ziel: Bürger zu Botschaftern des Tourismus in der eigenen Stadt zu machen.

Lübeck | Gast in der eigenen Stadt sein – das ist seit 2012 in Lübeck möglich. Unter dem Motto „Tapetenwechsel“ können die Einwohner der Hansestadt im Januar und Februar ein Wochenende lang zum stark ermäßigten Preis in ausgewählten Hotels in Lübeck und Travemünde nächtigen. „Das ist eine tolle Möglichkeit, auch mal die Hotels der Stadt kennenzulernen“, sag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.