Ukraine-Krieg und Energiekrise : Plattform Mittelplate: Wintershall Dea will mehr Öl im Wattenmeer fördern

Bis 2041 könnte so laut eines Konzernsprechers weitere zwei Millionen Tonnen Erdöl in Schleswig-Holstein gefördert werden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist eine Debatte über die Sicherung der Energieversorgung entbrannt.

Hamburg | Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hält eine Ausweitung der Ölförderung auf der Plattform Mittelplate im schleswig-holsteinischen Wattenmeer in wenigen Jahren für möglich. Weiterlesen: CDU in SH will mehr Öl aus Nordsee holen Erhebliche Investitionen nötig „Für die vorgeschlagene Erschließung des südlichen Teils der Lagerstätte von der be...

