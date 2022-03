Weltfrauentag am 8. März : Wie die Deutsche Bahn in SH mehr Frauen auf die Lok bekommen will

Es ist noch immer ein Männerjob: Lokführerinnen und Elektronikerinnen bei der Bahn kann man mit der Lupe suchen. Zwei weibliche Azubis erzählen, warum das trotzdem ein Traumjob für sie ist.

Kiel | Der Scheinwerfer macht Schwierigkeiten. Immer wieder versucht Nicola Jentsch eine Mutter im Triebwagen zu lösen, doch es will der Auszubildenden einfach nicht gelingen. Neben ihr in der Werkhalle der Deutschen Bahn (DB) in Kiel steht Ausbilder Björn Baumgardt. Der 45-Jährige könnte jetzt etwas sagen, über Frauen und Technik oder warum sie überhaupt ve...

