Energiewende in SH : Viridi Energy investiert in Büttel 100 Millionen für grünes Methanol

Methanol kann im Schwerlastverkehr als Treibstoff verwendet werden. Auch in der Chemieindustrie gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Büttel | In Büttel soll im Frühjahr ein Vorzeigeprojekt der Energiewende entstehen. Die Viridi Energy GmbH wird dort die nach eigenen Angaben größte Chemieanlage in Schleswig-Holstein zur Gewinnung von grünem Methanol bauen. Weiterlesen: Schifffahrt und Flugverkehr brauchen in Zukunft dringend „grüne“ Treibstoffe Über 100 Millionen Euro investiert das Un...

