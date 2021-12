Handwerk in Schleswig-Holstein : Udo Hansen – nach dem Leben fürs Handwerk will der Flensburger Islandpullis stricken

Udo Hansen war fast 30 Jahre lang der Chef Deutschlands nördlichster Handwerkskammer in Flensburg – einer der dienstältesten Kammerchefs tritt ab.

Flensburg | Für die rund 30.000 Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein sind die zwei Handwerkskammern Flensburg und Lübeck zuständig. Mit Udo Hansen (65) geht am Donnerstag in der Flensburger Kammer (10.800 Betriebe) einer der dienstältesten Hauptgeschäftsführer in ganz Deutschland in Ruhestand. Herr Hansen, ist das Handwerk der Gewinner der Corona-Pandemie? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.