Thyssenkrupp Marine Systems : U-Boot-Projekt: Milliardenauftrag für Kieler Werft

2,8 Milliarden Euro hat der Haushaltsausschuss des Bundestags für U-Boote aus Kieler Produktion freigegeben.

Kiel | Grünes Licht für einen Großauftrag für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Mittwoch die Beschaffung von 27 Projekten im Wert von 19 Milliarden Euro beraten. Darunter auch zwei U-Boote des Typs 212A, die in Kiel gebaut werden. Alleine für dieses Projekt sieht der Bund nun 2,8 Milliarden Euro vor. ...

