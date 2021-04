Wirtschaft und Umwelt in SH : Willer-Wald will wachsen: Ein Quadratmeter Wald für einen Kubikmeter verkauften Kraftstoff

Der Tankstellenkonzern pflanzte in einem Jahr rund 70.000 Bäume und sucht neue Flächen in Schleswig-Holstein.

Schlichting | Das muss er festhalten: Mit der Kamera in der Hand stromert Georg Willer über ein Feld in Schlichting (Kreis Dithmarschen), wo ein Traktor gerade mit einem Meißel eine 60 Zentimeter tiefe Furche zieht, in der ein Arbeiter alle paar Meter einen kleinen Baum setzt. „So entsteht hier Stück für Stück der Willer-Wald“, sagt der Inhaber des Familienbetriebs...

