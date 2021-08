Kartenzahlung an E-Ladesäulen : Sparkassen fordern Zahlungsmöglichkeit per EC-Karte – Kritik von Hansewerk

Am Mittwoch wird auf Bundesebene darüber gesprochen, ob es an E-Ladesäulen die Möglichkeit zur Kartenzahlung geben soll. In Schleswig-Holstein gibt es unterschiedliche Meinungen.

Kiel | In der Diskussion um die mögliche Kartenzahlung an E-Ladesäulen, haben sich nun die Sparkassen und Volksbanken in Schleswig-Holstein zu Wort gemeldet. Weiterlesen: Kiel und Berlin streiten über Kartenzahlung an E-Auto-Ladesäulen Die Sparkassen sprechen sich dabei deutlich für die Pflicht aus, ab 2023 E-Ladesäulen so auszustatten, dass dort auch ...

