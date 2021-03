Equal Pay Day : So groß sind die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in SH

In SH ist der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen kleiner als im Bundesdurchschnitt.

Kiel | Zwischen dem Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern klafft in Schleswig-Holstein eine Lücke von 2,65 Euro. Während Frauen im Norden im vergangenen Jahr durchschnittlich 17,50 Euro in der Stunde erhielten, bekamen Männer 20,15 Euro, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Damit betrug der Verdienstunterschied 13 Prozent. In Deutschland...

