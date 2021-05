Musik Festival : SHMF gibt rund 45 Prozent der Landesmittel an Wirtschaft zurück

Der größte Anteil des Etats geht dabei an Dienstleister der Veranstaltungstechnik.

Lübeck | Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) will mehrere Millionen Euro in die regionale Wirtschaft investieren. In diesem Jahr werde es knapp 4,3 Millionen Euro investieren, teilte das SHMF am Freitag mit. Das entspreche etwa 45 Prozent des Etats in Höhe von gut 9,5 Millionen Euro. Im Vor-Coronajahr 2019 waren etwa 37 Prozent des Etats – etwa 4,2...

