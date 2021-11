Steuerschätzung : Rechnungshof Schleswig-Holstein fordert Haushaltsdisziplin

Die Steuerschätzung sei ein klares Signal an die Landesregierung, ihre Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren, heißt es vom Landesrechnungshof.

Kiel | Nach der jüngsten Steuerschätzung hat der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein trotz erwarteter Mehreinnahmen Haushaltsdisziplin angemahnt. Es bleibe ein erhebliches Defizit in den Haushaltsplanungen, teilte der Rechnungshof am Mittwoch mit. Die Steuerschätzung sei ein klares Signal an die Landesregierung, ihre Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren ...

