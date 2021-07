Arbeitsmarkt in SH : Noch rund 8100 Ausbildungsstellen im Norden für junge Menschen frei

Die Bundesagentur für Arbeit möchte mit Prämien Anreize für die Unternehmen schaffen, die Anzahl ihrer Lehrstellen zu erhalten oder zu erhöhen.

Kiel | Tausende Jugendliche in Schleswig-Holstein sind nach dem Schulabschluss noch ohne Ausbildungsplatz, während zugleich viele Lehrstellen unbesetzt sind. „Der Endspurt am Ausbildungsmarkt hat begonnen“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, unter Hinweis auf den Start des Ausbildungsjahres in ein...

