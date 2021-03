Neuer Studiengang : Hochschule Flensburg bildet Deutschlands Seelotsen aus

Bundeslotsenkammer gibt Kooperation von Flensburg und Wismar den Zuschlag

FLENSBURG | Die Hochschulen Flensburg und Wismar werden künftig gemeinsam in einem neuen, zweijährigen Master-Studiengang die Seelotsen in Deutschland ausbilden. Das hat die Bundeslotsenkammer am Donnerstag „mit großer Mehrheit entschieden“, sagte deren Vorsitzender Erik Dalege gegenüber shz.de. Die beiden Hochschulen setzten sich damit gegen Mitbewerber aus Brem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.