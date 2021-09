Ausbildung in SH : Neue Lehrstellen: Mehr Azubis im Nord-Handwerk

Berufe aus Industrie, Handel und Dienstleistung liegen bei neuen Lehrstellen noch hinter dem Vorjahr zurück.

Flensburg / Lübeck | Zum 1. September, traditionell Ausbildungsbeginn in der Gastronomie und manchen anderen Ernährungsberufen, meldet das Nord-Handwerk ein Plus bei den neuen Lehrstellen. Mit 5874 neuen Ausbildungsverträgen liegen die Handwerkskammern Flensburg und Lübeck 52 neue Lehrstellen besser als im Vorjahr. Es gibt noch Möglichkeiten in vielen interessanten Beru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.