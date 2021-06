Onshore und Offshore : Stimmung in der Windindustrie war lange nicht mehr so gut

Der Markt für Onshore und Offshore belebt sich laut Hamburg Messe wieder. Vor allem in Nordamerika entstehen mit der durch Präsident Joe Biden veränderten Energiepolitik neue Aussichten für die Industrie,

Hamburg | Die Windkraftindustrie blickt mit großer Zuversicht in die Zukunft. „Insbesondere die langfristigen Marktaussichten tragen zu einer guten Bewertung in der Onshore- und Offshore-Windindustrie bei“, heißt es in einer Mitteilung der Hamburg Messe, die im Zusammenhang mit der Fachmesse Windenergy regelmäßig die Stimmung in der Branche erheben lässt. „Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.