Zahlen des Statistikamts Nord : Nahezu zwei Drittel der Stromproduktion in SH aus erneuerbaren Energien

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein rund 39,3 Millionen Megawattstunden erzeugt und damit 3,5 Prozent mehr als 2019.

Kiel | Fast zwei Drittel der Stromerzeugung in Schleswig-Holstein kamen 2020 aus erneuerbaren Quellen. Wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte, betrug der Anteil im vergangenen Jahr 63,2 Prozent, das entspricht einem Produktionsvolumen von 24,8 Millionen Megawattstunden. Rechnerisch wurde der Stromverbrauch in Schleswig-Holstein von rund 15,8 Millionen...

