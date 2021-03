Nachwuchssorgen in der Schifffahrt : Verkehrsminister Scheuer krempelt Seelotsenausbildung um

Wegen Bewerbermangels reformiert der Bund den Berufszugang – wird Flensburg künftig Ausbildungszentrum?

BERLIN/FLENSBURG | Ohne sie kommt kein größeres Schiff durch den Nord-Ostsee-Kanal, durch die Elbe oder in den Hamburger Hafen: Die Seelotsen sind für die Schifffahrt an Deutschlands Küsten unentbehrlich, sie kennen die Tücken der Kanalschleusen ebenso in- und auswendig wie die Windverhältnisse an der Elbmündung – doch bald drohen die Spezialisten zu schwinden: Es gibt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.