Handwerk in SH : Mehr als 400 Anträge auf Meistergründungsprämie im Norden gestellt

Lübeck | 409 Handwerker und Handwerkerinnen in Schleswig-Holstein haben in den vergangenen zwei Jahren einen Antrag auf die Meistergründungsprämie gestellt. Rund 370 Anträge seien bereits bewilligt worden, teilte die Handwerkskammer Schleswig-Holstein am Dienstag mit. Insgesamt seien damit seit dem Start am 1. Juni 2019 2,73 Millionen Euro unterstützend in die...

