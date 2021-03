Maritime Wirtschaft in SH : SPD fordert Schiffbau-Gipfel mit Zukunftsperspektiven

Die SPD-Fraktion fordert einen Schiffbau-Gipfel mit allen Vertretern der Branche.

Kiel | Noch vor der nationalen maritimen Konferenz am 26. und 27. April will die SPD-Fraktion in Schleswig-Holstein einen Schiffbau-Gipfel mit Vertretern der Branche, der Industrie- und Handelskammern, der Politik, Unternehmensverbänden, Gewerkschaften sowie den Kommunen mit Werftstandorten. Ziel sei es, im Dialog mit allen Beteiligten Strategien zur Zuku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.