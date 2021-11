Deutscher Gewerkschaftsbund in SH : Langjähriger DGB-Vorsitzender Uwe Polkaehn ist gestorben

Am Dienstag starb die Gewerkschaftsikone in Lübeck. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Lübeck | Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine prägende Persönlichkeit verloren. Der langjährige DGB-Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn (66) verstarb am Dienstag in Lübeck. Gewerkschaft in Trauer „Wir verlieren mit Uwe einen guten Freund und überzeugten Gewerkschafter, der sich über Jahrzehnte um die Gewerkschaftsbewegung im Norden verdient gemacht ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.