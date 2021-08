Landwirtschaft : Direkter düngen dank Digitalisierung

Moderne Technik erreicht die Felder und soll den Umweltschutz verbessern.

Lebrade | Was nur wie ein unscheinbarer Kasten mit vielen Sensoren aussieht, ist das was Bauern den Umgang mit den Folgen des Klimawandels erleichtern soll. „Wir bekommen hier nicht nur Daten über Niederschlag und Sonnenstunden, sondern auch Berechnungen zu Blattfeuchte und Bodentemperatur“, sagt Landwirt Moritz Adamska. Auf seinem Feld in Lebrade (Kreis Plön) ...

