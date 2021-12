Mobilfunk in SH : Kommentar: Bei Anrufen auf dem Handy ist Kreativität gefragt

Jeder weiß, wo in der Wohnung der beste Empfang ist. Doch das Ziel muss es sein, dass in der ganzen Wohnung guter Empfang herrscht.

Kiel | Wenn mein Handy zu Hause klingelt, weiß ich ganz genau, was zu tun ist: Schnell zum Veluxfenster. Ansonsten ist an telefonieren gar nicht zu denken. Weiterlesen: Bernd Buchholz: Knapp zwei Prozent der Landesfläche noch ohne Handyempfang Ein Festnetztelefon besitze ich nämlich nicht. Zwar sollen alle Haushalte in Schleswig-Holstein so abgedeckt s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.