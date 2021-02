Kiel : Häfen, Promenaden, Stromanlagen: Das fördert der Staat

Schleswig-Holstein hat 91,5 Millionen Euro für die regionale Wirtschaft in der Infrastruktur verbaut – mehr als als je zuvor.

Kiel | Promenaden, Häfen, Plätze – Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr mehr Bundes- und Landesmittel zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft in der Infrastruktur verbaut als je zuvor. „Wir haben 91,5 Millionen Euro in 2020 in die Gemeinschaftsaufgabe...

