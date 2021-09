ÖPNV in Schleswig-Holstein : Ist mein Bus pünktlich? – Die Info kommt aus Flensburg

Die Telematik-Firma Dantronik versorgt Buslinien und -bahnhöfe im Norden mit Daten – und hat den Server für NahSH entwickelt.

Flensburg / Kiel | Ein kleines Technologie-Unternehmen direkt am Strand der Flensburger Förde sorgt dafür, dass Reisende im Nahverkehr in Schleswig-Holstein wissen, wann ihr Bus kommt – und ob er pünktlich ist. Mathias Hartmann (63) und sein rund zehnköpfiges Spezialistenteam der Dantronik Funk & Telematik GmbH & Co KG haben in Fahrensodde unweit des Yachthafens jene...

